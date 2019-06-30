سبعيني ذهب لنزهة في غابة بكاليفورنيا.. وتاه لأسبوع

عُثر على متنزه في الـ73 من العمر سليماً بعدما تاه لأسبوع في غابة في جنوب كاليفورنيا، أمضى خمسة أيام منها من دون مأكل.

وكان يوجين جو قد تاه عن المجموعة التي كان يسير معها في 22 حزيران/يونيو في غابة أنجلوس الوطنية في جنوب كاليفورنيا.

وقد عثر عليه السبت وكان يتمتع بقوة كافية مكّنته من التحدث والمشي قليلاً مع عناصر الإنقاذ، على ما أوضح فريق البحث والإغاثة في مونتروز عبر "تويتر".

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وأوضح عناصر الإغاثة أن يوجين جو لم يأكل شيئا منذ خمسة أيام وكان يشرب من مياه النهر.

ولفت العناصر إلى أن الطقس كان معتدلاً ومستوى المياه كان مرتفعا بفعل كمية المتساقطات التي هطلت هذه السنة.

وشارك أكثر من 70 شخصا في عمليات البحث للعثور على الرجل السبعيني الذي نقل بواسطة طوافة إلى مستشفى محلي للخضوع لفحوص وأخذ قسط من الراحة، بحسب مساعد قائد شرطة لوس أنجلوس.