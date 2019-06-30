لندن.. اعتقال رجل ثانٍ في قضية مقتل امرأة حامل طعناً

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، رجلاً ثانياً للاشتباه في ضلوعه في جريمة طعن بجنوب لندن، السبت، أفضت إلى مقتل امرأة حامل، كانت في السادسة والعشرين من عمرها.

وكانت المرأة الحامل في شهرها الثامن تقريبا، وأعلنت الشرطة أن اسمها كيلي ماري ففريل، ولا يزال مولودها الذي ولد في موقع الجريمة ثم نقل للمستشفى، في حالة حرجة.

وقالت الشرطة، السبت، إنها اعتقلت الرجل الثاني البالغ من العمر 29 عاما، وأبقته رهن الاحتجاز.

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وألقت السلطات في البداية القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه في ضلوعه في القتل، لكنها أفرجت عنه بعد ذلك، غير أنه لا يزال رهن التحقيق في انتظار مزيد من المعلومات.

وأشارت الشرطة إلى أن الدافع وراء الجريمة لم يعرف بعد.

وتشير بيانات رسمية إلى أنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن في إنجلترا وويلز العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاما.