وفاة رجل إطفاء إماراتي سقط من الطابق الرابع

توفّي رجل إطفاء إماراتي إثر سقوطه في فجوة من السقف أثناء إخماد حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء في دبي، بحسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني في الإمارة الأحد.

وقال الجهاز في بيان، إن رجل الإطفاء طارق عبد الله الحواي (28 عاما) "استشهد أثناء القيام بالواجب"، موضحاً أنّه "سقط من فجوة في السقف من الطابق الرابع إلى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته ووفاته".

وكان الحريق اندلع صباح السبت في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري وسط مدينة دبي، وتمت السيطرة عليه في مساء اليوم ذاته.

وتضم دبي مئات الأبراج التي بنيت في العقد الأخير خلال الطفرة العقارية في الإمارة.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة لا سيما في الصيف.