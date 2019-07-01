أفعى تتجول في بريطانيا.. والشرطة تحذر

قالت الشرطة البريطانية إن أفعى شبكية يبلغ طولها ثلاثة أمتار تزحف طليقة في مدينة كمبردج، وذلك بعد تلقيها بلاغات من أفراد شاهدوها يومي السبت والأحد.

موضوع يهمك تداول مغردون على "تويتر" فيديو طريفا لأفعى "ولا أغرب"، تظاهرت بالموت عند لمسها.وفي التفاصيل، بحسب الفيديو الذي نشره حساب... شاهد أفعى ماكرة تستحق "أوسكار" في التمثيل! سوشيال ميديا

وكشفت الشرطة أنها حددت موقع مالك الأفعى، لكنها لم تحدد مكانها بعد، وأضافت: "شوهدت الأفعى بمنطقة لوفيل رود".



يذكر أن الأفعى الشبكية تتغذى على ثديات مثل الفئران، لكن تقارير كشفت عن وفيات بشرية بسبب هذه الأفعى، سواء في المدن أو البرية.

ويقتل هذا النوع من الأفعى الذي يعتبر أكبر ثعبان في آسيا، فريسته بعصرها بدلا من لدغها بالسم.