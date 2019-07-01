السنغال: ضبط 798 كلغ من الكوكايين مهربة من البرازيل

ضبطت سلطات الجمارك في السنغال يوم الأحد 798 كيلوغراما من الكوكايين داخل 15 سيارة جديدة على متن سفينة قادمة من البرازيل، رست بميناء العاصمة دكار.

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وتأتي العملية بعد ضبط 238 كلغ من الكوكايين يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران الماضي، كانت مهربة من البرازيل إلى ميناء دكار أيضا بنفس الطريقة.

فيما كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأسبوع الماضي، أن 3.4 طن من الكوكايين ضبطت في إفريقيا عام 2017، ما اعتبره عودة لمستويات عام 2013 عقب تراجعها إلى 1.2 طن في 2015.

وتعود أكبر عملية ضبط كوكايين في تاريخ السنغال إلى عام 2007، حين ضبطت السلطات نحو 2.5 طن قدرت قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار.