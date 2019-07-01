الهند: ضبط مخدرات بقيمة 390 مليون دولار مهربة من باكستان

أعلن مسؤولو الجمارك في ولاية شمال الهند ضبط مخدرات بقيمة 390 مليون دولار تم تهريبها من باكستان.

أعلن ديباك كومار غوبتا، مدير شرطة الجمارك في ولاية البنجاب شمال الهند، ضبط 586 كيلوغراما من المخدرات، غالبيتها من الهيروين، كانت مخبأة في 15 كيسا بين 600 كيس من الملح الصخري المستورد من باكستان.

موضوع يهمك وجد شرطي بورمي طريقة جديدة لسرقة أقراص مخدر الميتامفيتامين المضبوطة من قبل الشرطة.. باستبدالها بأخرى تشبهها. لكن خلال... في بورما.. شرطي يسرق المخدرات المضبوطة ويستبدلها بالملح الأخيرة



وفي بيان كشف غوبتا، عن اعتقال رجلين أحدهما مستورد الملح ويجري استجوابهما.

ووصف مسؤولون العملية بالناجحة، واعتبروها استمرارا لجهودهم في مكافحة المخدرات في الولاية، حيث ترتفع معدلات الإدمان، خاصة مع شيوع تهريب المخدرات والبضائع على طول حدود البنجاب مع باكستان والتي يصل طولها إلى 553 كيلومترا.