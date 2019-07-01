شاهد مَن اللذان وصفهما ترمب بـ"الجميلة والوحش"؟

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلاً من ابنته إيفانكا ووزير خارجيته مايك بومبيو بـ"الجميلة والوحش"، جاء ذلك أثناء زيارته قاعدة "أوسان" الجوية الأميركية في "بيونغتايك" بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.





وأثناء توجيهه كلمة لأفراد القوات الأميركية، نشرتها قناة البيت الأبيض على يوتيوب، بحث ترمب عن مايك بومبيو، في الدقيقة الـ 5:30 وناداه قائلاً: "مايك.. تعال هنا يا مايك"، قبل أن يقول: "وتعلمون جميعاً من هنا أيضاً؟ إنها إيفانكا.. حسناً تعالي هنا يا إيفانكا".

وبينما كان الاثنان يتقدمان على المنصة أضاف الرئيس الأميركي: "يا لهما من ثنائي جميل.. الجميلة والوحش"، وهو الوصف الذي استقبله الحضور بالضحك والتصفيق.

معروف أن "الجميلة والوحش" قصة خيالية رومانسية بين فتاة جميلة ووحش ضخم، جسدت في أعمال درامية آخرها كان في 2017 أنتجته ديزني.