الإمارات.. وفاة نجل حاكم الشارقة

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.