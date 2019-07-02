خطوة "نادرة" لكيت ميدلتون خلال مباراة

تركت كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام المقصورة الملكية في ويمبلدون وجلست على مقعد عادي لمشاهدة لاعبة بريطانية تشارك في دعوة خاصة على أحد الملاعب الثانوية في مجمع نادي عموم إنجلترا.

في خطوة نادرة لأحد أفراد العائلة المالكة، جلست كيت على المقاعد العادية في الملعب 14 لمشاهدة مباراة بين هارييت دارت وكريستينا ماكهيل.

وجلست دوقة كامبرج التي كانت ترتدي ثوبا أبيض وتضع نظارتين شمسيتين إلى جانب آن كيوثافونغ قائدة منتخب بريطانيا في مسابقة كأس الاتحاد، والبريطانية كايتي بولتر المصنفة ثالثة في بريطانيا.

ورغم أن المصورين احتشدوا في المقاعد المقابلة لتصويرها، بدا معظم المشاهدين غير مدركين تماماً أن كيت تجلس بينهم.

وقد أصبحت كيت (37 عاماً) وهي من محبي رياضة كرة المضرب، الراعية الرسمية لنادي عموم إنجلترا في العام 2017 حين تولت هذا المنصب من الملكة إليزابيث الثانية.