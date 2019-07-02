صهريج نفط ينفجر ويقتل عشرات "اللصوص"

لقي ما لا يقل عن 45 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفق ما قال مسؤول الثلاثاء.

وقال عليو بابا مسؤول لجنة السلامة على الطرق في ولاية بينو لوكالة فرانس برس "لقد انتشلنا 45 جثة بينما أصيب 101 آخرون بحروق خطيرة".

وتابع المصدر نفسه أن الشاحنة الصهريج انقلبت بعد ظهر الاثنين بينما كانت تجتاز قرية أهومبي في ولاية بينو في وسط البلاد. عندها تجمع السكان لسرقة الوقود الذي كان يتسرب من الصهريج، قبل أن ينفجر.

وقال المصدر أيضاً إن "الكثير من الجرحى قد يقضون" بسبب الحروق البالغة التي أصيبوا بها.

وتابع المسؤول أن النار اشتعلت في الشاحنة الصهريج عند مرور حافلة تقل ركاباً، وأدى اصطدام عادمها بالأرض إلى تولد شرارات أشعلت الوقود المتسرب من الصهريج.

وأوضح أن "16 شخصاً كانوا على متن الحافلة بينهم طفلان وامرأة حامل قتلوا على الفور حرقاً".

كما أطاح الانفجار ببناء واحد على الأقل في القرية. وغالباً ما يتكرر وقوع حوادث من هذا النوع في نيجيريا. ففي تموز/يوليو 2012 قتل 104 أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون بجروح بينما كانوا يحاولون أيضاً سرقة الوقود من شاحنة صهريج تعرضت لحادث مرور في ولاية ريفرز في جنوب البلاد.