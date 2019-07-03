فرنسا.. "لا أهلا ولا سهلا" بحافلات سياح باريس

أعلن نائب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، إيمانويل غريغوار، أن باريس تعتزم حظر وصول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة، لتحفيز الزائرين على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو استخدام وسائل النقل العام، بهدف التصدي للشكاوى المتعلقة بالمتاعب الناجمة عن السياحة الجماعية.

وقال غريغوار لصحيفة (لو باريزيان) إن الوضع في باريس ليس سيئا كما هو الحال في مدينة البندقية أو برشلونة اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، ولكن الباريسيين يشعرون بالقلق من تدفق الحافلات السياحية.

وأضاف: "لم نعد نريد الفوضى الكاملة للحافلات السياحية في باريس. لا أهلا ولا سهلا بالحافلات في قلب المدينة بعد الآن".

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وتعج باريس بالعشرات من الحافلات ذات الطابقين التي تنقل السياح بين المعالم الرئيسية، بالإضافة إلى حافلات السياحة الدولية التي تجلب مسافرين في رحلات منخفضة التكلفة من جميع أنحاء أوروبا.



وأوضح نائب رئيس بلدية باريس أن المدينة تنتظر قانونا جديدا للحد من حركة الحافلات، وستخصص ساحات انتظار خارج المدينة حتى لا تدخل الحافلات إلى وسط المدينة.