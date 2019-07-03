موجة حر غير مسبوقة تُدخل يونيو 2019 التاريخ

أصبح حزيران/يونيو 2019 الشهر الأكثر حرّاً على مستوى العالم، مقارنة بهذا التوقيت خلال عقود سابقة، وذلك بسبب موجة الحرّ غير المسبوقة التي ضربت أوروبا والتي من شأنها أن تتكرّر من جرّاء احترار الكوكب.

وبحسب بيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية بشأن التغيّر المناخي، ارتفعت الحرارة 0,1 درجة مئوية في شهر حزيران/يونيو 2019 مقارنة بشهر حزيران/يونيو الأشدّ حرّا المسجلّ في العام 2016، غير أن الحرارة كانت أعلى بدرجتين مئويتين في أوروبا.

وحطّمت أرقام قياسية عدّة الأسبوع الماضي في عدّة بلدان أوروبية خنقها الحرّ، بسبب رياح ساخنة آتية من الصحراء. وتخطّت الحرارة المعدّلات الموسمية بـ 10 درجات في ألمانيا وشمال إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث سجّلت أعلى حرارة على الإطلاق بلغت 45,9 درجة مئوية، الجمعة الماضية.

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وخلصت "كوبرنيكوس"، بالاستناد إلى بيانات جمعتها أقمار اصطناعية وأخرى مدوّنة في السجّلات، إلى أن الحرارة في حزيران/يونيو 2019 في أوروبا كانت أعلى بـ3 درجات مئوية من المعدّل السائد بين 1850 و1900.

وقال جان-نويل تيبو رئيس الخدمة "تظهر بياناتنا أن الحرارة في جنوب غربي أوروبا كانت مرتفعة بشكل غير معهود الأسبوع الماضي".

وأردف: "من المرجّح أن نشهد مزيدا من هذه الظواهر في المستقبل من جرّاء التغير المناخي".

ولفت فريق "كوبرنيكوس" إلى أنه من الصعب ربط معدّل الحرّ القياسي هذا "مباشرة" بالتغير المناخي، غير أن فريقاً من العلماء حلّل موجة الحرّ التي اجتاحت فرنسا خلص الثلاثاء إلى أن "احتمال حدوثها ازداد خمس مرات" بسبب الاحترار المناخي.