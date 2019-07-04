التكتم على هوية عرابي ابن هاري وميغان يغضب البريطانيين

أعلن قصر باكنغهام أن دوق ودوقة ساسكس لن يكشفا عن أسماء عرابي ابنهما آرتشي عندما يتم تعميده في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف القصر في بيان، أمس الأربعاء، أن مراسم التعميد في قلعة وندسور يوم السبت ستكون خاصة، وأن "أسماء العرابين، تمشيا مع رغبة الدوق والدوقة، ستظل سرية".

وقد أثار هذا القرار الذي كان محطّ تكهّنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة انتقادات كثيرة.

وأشار المنتقدون إلى أن مناسبات مثل التعميد يجب أن تكون علنية، لكن الأمير هاري وزوجته ميغان كثيرا ما أشارا إلى أنهما يثمنان خصوصياتهما.

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واعتبرت المعلّقة المتخصصة في الشؤون الملكية بيني جونور أن الزوجين يرتكبان "خطأ" بعد ترميم دارتهما في قصر ويندسور في ورشة كلّفت دافعي الضرائب في بريطانيا 2.4 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).

وقالت جونور لصحيفة "صنداي تايمز": "إما أن يعيشا بعيدا عن الأضواء ويرمّما منزلهما بنفسهما أو أن يلتحقا بالركب".

وأردفت: "رؤية آرتشي وعرّابيه يوم المعمودية تثير اهتمام الناس. وكثيرون لا يتفهّمون لماذا عليهم دفع حوالي 3 ملايين دولار لمنزل هاري وميغن، لذا سيكون من الصائب وفق أصول العلاقات العامة أن يرد الوالدان الجميل ويظهرا طفلهما" المولود في السادس من أيار/مايو.

وبحسب بيان قصر باكنغهام، سيتشارك والدا آرتشي "صورا ملتقطة في اليوم عينه بعدسة المصوّر كريس آلرتون". وكان هذا المصوّر المتخصص في مجال الموضة والبورتريهات فد خلّد مراسم زواجهما.