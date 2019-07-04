ثوب الأوسكار للراحلة إليزابيث تيلور يُعرض في مزاد

أعلنت دار جوليان للمزادات أن ثوبا ارتدته النجمة إليزابيث تيلور، في حفل جوائز الأوسكار في عام 1974 وأكثر من 1200 قطعة من حياة الممثلة الراحلة، ستعرض للبيع في مزاد أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وتوقعت دار المزادات في بيان، الأربعاء، بيع الثوب الأزرق الفاتح المصنوع من الشيفون، وصممته إديث هيد مقابل ما يتراوح بين 4 و6 آلاف دولار.

وسيعرض في المزاد أيضا حزام من الفضة الخالصة مطلي بالذهب من إنتاج شركة كارتييه طلبت تيلور نقش اسم والدتها عليه. وقال دارين جوليان، الرئيس والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات، إنه يتوقع بيع الحزام بأكثر من 40 ألف دولار.

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وسينظم المزاد بين 6 و8 ديسمبر/كانون الأول في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا. وسيشمل أيضا حليا وشعرا مستعارا وأعمالا فنية ومقتنيات من منزل تيلور. وقال جوليان إنه يتوقع أيضا عرض أعمال فنية قد تباع مقابل ما يصل إلى 60 ألف دولار.

وتوفيت تيلور عام 2011 عن 79 عاما. وجسدت سحر العصر الذهبي لهوليوود بحبها للألماس وعينيها البنفسجيتين وحياتها العاطفية الصاخبة التي شهدت 8 زيجات بينها مرتان من الممثل البريطاني ريتشارد بيرتون.

وخلال حياتها المهنية التي امتدت سبعة عقود، حققت الممثلة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، الشهرة لأول مرة في فيلم "ناشيونال فيلفيت" في عام 1944 عندما كان عمرها 12 عاما، ورشحت 5 مرات للأوسكار.

وفازت الممثلة مرتين بجائزة أفضل ممثلة عن دوريها في فيلم (باترفيلد 8) عام 1960، وفيلم "من يخاف فرجينيا وولف؟" عام 1966.