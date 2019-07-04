سائق سيارة نقل موتى يسأل شرطياً: هل تعتبر الجثة راكباً؟

أوقف شرطي من ولاية نيفادا سائق عربة موتى فيما كان يسير على طريق سريع في مسار مخصص للمركبات التي تنقل عدة ركاب، فتعلّم أن "واحد زائد واحد" لا يساوي دائما اثنين.

وروى الشرطي ترافس سماكا لمحطة "سي إن إن" أنه أوقف سيارة نقل موتى الاثنين بعدما رأى أن السائق كان وحيدا فيها رغم أنه كان في المسار المخصص للمركبات التي تنقل عدة ركاب.

موضوع يهمك ذكرت صحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية أن شرطة كاتالونيا التابعة لوحدة التحقيق في حي إيشامبل تعمل على حل جريمة السرقة التي... سرقة أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية في فندق ببرشلونة الخليج العربي

وتتوافر هذه المسارات المخصصة للمركبات التي تحمل راكبين على الأقل في معظم الطرقات السريعة في الولايات المتحدة، وهدفها التخفيف من زحمة السير.

وليبرر نفسه، فسّر سائق العربة للشرطي أنه كان ينقل" شخصا متوفى في الخلف". ولاحظ الشرطي أن في هذه العربة شخصا متوفى ممددا على نقالة. عندها سأل السائق الشرطي: "ألا يمكننا أن نعتبره راكباً؟".

إلا أن الشرطي بقي على موقفه مشدداً على أن المركبات التي تنقل على الأقل شخصين على قيد الحياة يسمح لها بالسير على هذا المسار. وأوضح سماكا أن الدمى والحيوانات كذلك لا تعتبر من الركاب.

وقد اكتفى الشرطي هذه المرة بتوجيه إنذار إلى السائق المذكور.