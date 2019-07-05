القطط الكبيرة تنتقم.. نمور تقتل مدربها جنوب إيطاليا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، الجمعة، أن مجموعة من النمور، وهي من فصيلة "القطط الكبيرة" في سيرك في جنوب إيطاليا هاجمت مدربها المخضرم خلال التدريبات وقتلته.

وقد هاجم واحد من النمور الأربعة المدرب إيتوري ويبر (61 عاماً) الذي يعمل في سيرك أورفي الخميس تحت الخيمة الكبيرة في تريجانو الواقعة في بوليا وهي وجهة سياحية شهيرة في جنوب إيطاليا، قبل انضمام ثلاثة نمور إليه.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن النمور لعبت بالجثة لدقائق عدة قبل أن يتدخل المسعفون والموظفون.

وصل سيرك أورفي إلى بلدة تريجانو في مقاطعة باري في 15 حزيران/يونيو ومن المتوقع أن يبقى في المدينة حتى 14 تموز/يوليو.

وقد حظرت حوالي 40 دولة، بما في ذلك 20 منها في أوروبا، على الأقل جزئياً استخدام الحيوانات البرية في عروض السيرك.

وتخطط بريطانيا لإقرار قانون مماثل العام المقبل.