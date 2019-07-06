تمثال خشبي لميلانيا ترمب قرب مسقط رأسها في سلوفينيا

جرى الكشف عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترمب، قرب مسقط رأسها سيفنيكا بجنوب شرقي سلوفينيا.

ونحت التمثال الفنان المحلي، أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأميركي المقيم في برلين، براد داوني. ويتزامن الكشف أمس الجمعة عن التمثال، الذي ربما يكون ساخراً، مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا.

وجرى نحت التمثال من شجرة زيزفون حية، يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو، الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة (خيال المآتة)، التي تستخدم في الحقول لإخافة الطيور.

والتمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح، لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وقال داوني إنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا ترمب، بوصفها مهاجرة تزوجت رئيساً تعهد بالحد من الهجرة. والنحات الذي صنع هذا التمثال معروف باسم ماكسي. وقد ولد في المستشفى الذي ولدت فيه ميلانيا، وهو من مواليد الشهر ذاته.