فيديو شائق.. رجل شجاع يحبط سرقة مستخدماً كرسياً ووعاء

فوجئت عاملة في حانة صغيرة في ولاية كوينزلاند الأسترالية بلص ملثم، يقتحم المكان مطالباً بالمال، إلا أن شجاعة رجل أنقذتها وأحبطت محاولة السرقة، وذلك بواسطة "كرسي ووعاء نباتات".

وأظهر تسجيل مصور، نشرته شرطة كوينزلاند على صفحتها على "فيسبوك"، اللص وهو يقتحم المكان في حوالي الساعة الواحدة صباحاً، مرتديا ملابس سوداء بالكامل، بالإضافة إلى قناع يخفي وجهه، وكان مسلحا بمنجل.

ثم ظهر اللص وهو يقترب من العاملة مطالباً إياها بإعطائه المال، وبالفعل بدأت العاملة بإحضار المال له، قبل أن يظهر رجل كان متواجداً في المكان، وهو يقترب بخفة من اللص من الوراء، ليحمل كرسيا وينقض على اللص بضربة قوية.

وبعد الضربة التي تلقاها، تراجع اللص إلى الوراء، فيما استمر الرجل بتوجيه الضربات له بالكرسي، إلا أن اللص نجح في الوقوف مجدداً وحاول ضرب الرجل بواسطة المنجل الذي كان بحوزته.

فما كان من الرجل الشجاع إلا الاستعانة بوعاء نباتات وتوجيه ضربة قوية للص، حتى تراجع تماما وشرع بالهروب.