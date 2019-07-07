شاهد.. زلزال كاليفورنيا "على الهواء مباشرة" والمذيعة تختبئ!

عرض فيديو لحظة وقوع زلزال بقوة 7.1 ضرب ولاية كاليفورنيا، الجمعة، فيما كان مذيعان من شبكة تلفزيون "CBS" الأميركية على الهواء مباشرة.

وكانت المذيعة، سارة دونتشي وخوان فرنانديز يقرآن الأخبار، في استوديو شبكة تلفزيون "CBS" في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وفجأة شعر المذيعان بالزلزال، وحاولا ضبط نفسيهما والتحدث عن زلزال يضرب المنطقة، ولكن عند لحظة معينة زادت شدة الهزة الأرضية، ما دفع المذيعة سارة دونتشي للإمساك بيد فرنانديز، وقالت إنه يجب علينا الخروج في فاصل، ثم هبطت لتختبئ أسفل الطاولة، وهو واحد من أهم الإجراءات للاحتماء أثناء وقوع الزلزال، فيما بقي المذيع خوان في مكانه والتزم الهدوء رغم ملامح الصدمة.

وهزَّ زلزال بلغت شدته 7.1 درجة جنوب كاليفورنيا، السبت، مما تسبب في حرائق وتدمير جزئي لأحد الطرق السريعة، وأضرار بعدد من المباني وبعض الإصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع في حوالي الساعة 8:20 مساء (0320 بتوقيت غرينتش) قرب بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجلوس.

وأضافت الهيئة أن عدد التوابع بلغ 16 بقوة 4 درجات، محذرةً بنسبة 50% أو أكثر من احتمال وقوع زلزال آخر بقوة 6 درجات خلال الأيام المقبلة.