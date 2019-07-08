إيران تتهم أميركا بـ "اعتقال" فريقها للكرة الطائرة

اتهمت إيران، الاثنين، الولايات المتحدة بـ"اعتقال" فريقها للكرة الطائرة لعدة ساعات في مطار شيكاغو.

وأبلغ مدير قسم أميركا الشمالية في الخارجية الإيرانية، السفير السويسري في طهران، مارکوس لایتنر، الذي تمثل بلاده المصالح الأميركية في إيران، أن الفريق اعتقل لنحو 4 ساعات في مطار شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الإيراني للدبلوماسي السويسري: "إذا لم يكن بوسع أميركا استضافة كل الفرق بعدالة وحياد، فعليها التوقف عن استضافة الأحداث الرياضية".

وتوجه المنتخب الإيراني للكرة الطائرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة النهائية لدوري الأمم للكرة الطائرة المكونة من ست فرق.

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ومن المقرر أن يلاقي منتخب الجمهورية الإسلامية، بولندا، الخميس، والبرازيل، الجمعة، على أن يلعب فريقان من الفرق الستة نهائي البطولة الاثنين.

وقطعت واشنطن وطهران علاقتهما الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في العام 1979.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الرسمية أنّ فريق الكرة الطائرة الإيراني "سبق وزار الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية للعب عدة مباريات ودية أو رسمية ولم يتعرض لأي مشكلة من قبل".