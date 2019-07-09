البرق يضرب طائرة ركاب أميركية أثناء رحلة لبورتوريكو

يقول مسؤولون فيدراليون في هيئة الطيران الأميركية إن طائرة ركاب تابعة لخطوط طيران ساوث ويست من بالتيمور ضربها البرق أثناء رحلتها إلى سان خوان في بورتوريكو.

وقال مسؤولون من هيئة الطيران الفيدرالية وخطوط طيران ساوث ويست لوسائل الأخبار إن الرحلة 2133 حولت مسارها وهبطت بسلام في أورلاندو بفلوريدا يوم الاثنين.

وأضافت الشركة أن التحويل تم كإجراء احترازي.

خرجت الطائرة من الخدمة لفحصها، كما صعد الركاب على متن طائرة أخرى.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين 168 راكبا و6 من أفراد هم الطاقم، وتجري الهيئة الفيدرالية تحقيقا.