بيع مليون تذكرة لمعرض "كنز الفرعون" في باريس

بيعت مليون تذكرة لمعرض "توت عنخ آمون، كنز الفرعون" في باريس الذي قد يتخطّى بشعبيته معرضاً آخر كان قد أقيم عن الملك الطفل واستقطب 1.2 مليون زائر سنة 1967، على ما أفاد القيّمون على هذا الحدث.

ويقدّم هذا المعرض المقام منذ أواخر آذار/مارس في مركز "غراند هال دو لا فييت" الثقافي في شمال شرقي العاصمة الفرنسية 150 قطعة متأتية من المتحف المصري في القاهرة، عُثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع سنة 1922.

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ومدّد المعرض أسبوعا حتّى 23 أيلول/سبتمبر في ضوء النجاح الباهر الذي لقيه. وقد فتح نظام لحجز التذاكر قبل افتتاح المعرض تفادياً لطوابير انتظار طويلة.

وكان معرض "توت عنخ آمون، كنز الفرعون" قد انطلق بداية من القاهرة إلى لوس أنجلوس قبل أن يحطّ رحاله في باريس. وهو سيجول في عدّة مدن، من بينها لندن وسيدني، قبل أن يختتم سنة 2024.

وقد غادرت بعض التحف الأثرية مصر بصورة استثنائية وللمرة الأخيرة في إطار النقل التدريجي لمجموعات المتحف المصري المطلّ على ميدان التحرير في القاهرة إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة.