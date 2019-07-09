سرق حيوانا مهددا بالانقراض من حديقة.. ومل بعد يوم فرماه

أقر أحد سكان كاليفورنيا أنه سرق من حديقة حيوانات، أكبر "ليمور خلقي الذيل" سناً في الأسر في أميركا الشمالية لجعله حيوانا منزليا.

وأوضح أكيناس كاسبار (19 عاماً) أمام قاض محلي أنه دخل إلى حديقة الحيوانات في سانا آنا قرب لوس أنجلوس خلسة في إحدى ليالي تموز/يوليو 2018 ليخطف الحيوان الذي يدعى "إيزاك" والبالغ من العمر 32 عاماً وهو من فصيلة الليموريات.

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وتظهر وثائق المحكمة أن الشاب تخلى عن الحيوان في اليوم التالي تاركاً إياه في علبة بلاستيكية أمام فندق مع رسالة قصيرة تشير إلى أنه ملك لحديقة الحيوانات. وقد سلم الحيوان إلى الشرطة. ولم يلحق أي ضرر بالحيوان لذي عاد إلى حظيرته سالما.

أما "الخاطف" الذي أوقفته شرطة نيبورت بيتش في قضية سرقة فهو يواجه إمكانية سجنه لمدة سنة وفرض غرامة عليه قدرها 100 ألف دولار.

ويتميز ليمور حلقي الذيل بحلقات على ذيله الأسود والأبيض وهو من بين أكثر 25 حيوانا ثديا مهدداً. وهو يعيش في المتوسط بين 20 و25 سنة.

وتفيد مجلة "ساينتفيك أميركان" بأن 2000 إلى 2400 من هذه الحيوانات لا تزال موجودة في مدغشقر موطنها الطبيعي. ويشكل هذا العدد تراجعا نسبته 95% مقارنة بالعام 2000.