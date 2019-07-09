"ملك الفطائر" في الهند يسلّم نفسه لقضاء حكم بالمؤبد

سلّم مؤسس سلسلة مطاعم شهيرة في الهند حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، نفسه إلى القضاء الهندي، ليزج في السجن بعد رفض مسعاه الأخير أمام المحكمة العليا.

ووصل ب. راجاغوبال (71 عاما) بعد ظهر الثلاثاء، في سيارة إسعاف إلى محكمة مادراس (تاميل نادو جنوب) ليدخل السجن، وقبل ساعات قليلة، كانت المحكمة العليا قد رفضت طلباً له بإرجاء سجنه لأسباب طبية، وأمرته بتسليم نفسه.

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وكان القضاء ثبت نهائيا في آذار/مارس على مؤسس سلسلة مطاعم "سارافانا بهافان" النباتية الشهيرة المنتشرة في الهند وخارجها، الحكم بالسجن مدى الحياة بعدما أدين بتهمة قتل زوج امرأة كان يريدها زوجة ثالثة له، وقد أمهله القضاء حتى السابع من تموز/يوليو ليباشر عقوبته وهي مهلة انتهت الأحد من دون أن يسلم نفسه.

تعاويذ وقتل

تشبه قصة راجاغوبال الأفلام الهندية القديمة، فقد كان هذا الرجل الملقب "ملك الدوسا" وهي فطائر مقلية مقرمشة محضرة من العدس والأرز، مهووساً بابنة موظف لديه، وكان يريد أن يتزوجها.

إلا أن المرأة المعنية كانت متزوجة بالفعل، ورفضت عرضه، لكن ملك الفطائر هذا ليس معتاداً على الرفض.

وبعدما فشلت كل التهديدات والضرب والتعاويذ في إقناعها وإقناع زوجها وعائلتها على مدار أشهر، قُتل زوج المرأة بناءً على أوامر من راجاغوبال في العام 2001.

وتضم شركته التي أسسها مطلع الثمانينات في تاميل نادو أكثر من 80 مطعماً خارج الهند اليوم.