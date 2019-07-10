الخطة بي.. حيلة هندية لإبعاد الفيلة عن مسارات القطارات

توصلت هيئة السكك الحديد الهندية إلى طريقة جديدة لجعل الفيلة تبعد عن مسارات القطارات... مكبرات صوت تبث أصوات النحل لتخويف هذه الحيوانات الضخمة.

فقد قضى حوالي 70 فيلاً بحوادث متعلقة بالقطارات بين 2013 وحزيران/يونيو من العام الحالي، معظمها في ولايتي أسام والبنغال.

وقد نشر 50 مكبراً صوتياً كجزء من "الخطة بي" (بي باللغة الإنجليزية تعني النحل) في عشرات "ممرات الفيلة" في الغابات الشاسعة لولاية أسام التي تضم 6 آلاف فيل، أي ما يعادل 20% من العدد الإجمالي لهذه الحيوانات الموجودة في الهند.

وقال الناطق باسم هيئة السكك الحديد، براناف جيوتي شارما، لوكالة فرانس برس: "كنا نبحث عن وسائل لمنع الفيلة من القدوم إلى المسارات وخطرت فكرة هذه الأجهزة في بال عناصرنا".

وأوضح شارما أن الأجهزة تبدأ بث أصوات الطنين مع اقتراب القطارات من النقاط الحساسة ويمكن سماعها على مسافة تصل إلى 600 متر.

وقد اختبرت هذه الأجهزة للتأكد من فعاليتها في العام 2017 على الأفيال المستأنسة ثم الأفيال البرية، قبل نشرها العام الماضي.

وتعرف الفيلة بأنها تخاف من النحل ولسعاته.

وفي ولاية كيرالا جنوب الهند، يستخدم القرويون "أسوار خلايا النحل" لإبعاد الأفيال الغازية عنهم.