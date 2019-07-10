بعد نحو 200 عام.. العثور على رفات "الجندي المفضل " لنابليون

أعلن فريق من الأثريين الفرنسيين والروس أنهم اكتشفوا ما يعتقد أنه رفات "جودا" أحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين، خلال تنقيب في مدينة سمولينسك التي تبعد 400 كيلومتر غربي موسكو.

وقال علماء الآثار إنهم يعتقدون "بدرجة عالية من الاحتمال" أنهم عثروا على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية ونابليون، مدفوناً في مرآب أسفل قاعة رقص، وذلك بعد أكثر من 200 عام من وفاته متأثراً بإصابات لحقت به في روسيا.

وأكدوا أن الآثار الموجودة على الرفات الذي عثروا عليه في نعش تتوافق مع الإصابات التي تعرض لها "جودا".

وتوفي الجنرال "شارل إتيان جودا"، المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس، عن 44 عاماً يوم 22 أغسطس عام 1812 بعد إصابته بطلقة مدفع خلال غزو نابليون الفاشل لروسيا.

وكان نابليون يعرف "جودا" شخصيا ويحترمه، وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى باريس حيث وضع في كنيسة صغيرة في أحد مقابر العاصمة الفرنسية.

ويوجد تمثال نصفي لـ"جودا" في قصر فرساي كما يحمل شارع في باريس اسمه.