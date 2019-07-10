لماذا "ضبط" الإنتربول 30 أسداً و1500 زاحف حول العالم؟

صادرت الشرطة في أنحاء العالم آلاف الحيوانات البرية، والقطط الكبيرة وأوقفت حوالي 600 من المشتبه بهم في حملة واسعة النطاق على تهريب الحيوانات البرية بشكل غير قانوني، وفق ما أفادت منظمة الإنتربول الأربعاء.

وقالت شرطة الإنتربول إن العملية نفذت في 109 دول بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك مع محققين منتشرين على الطرق المخصصة للتهريب والنقاط الرئيسية لها.

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واستهدف هذا التحقيق الذي أُطلق عليه عملية "ثاندربال" ومقره في سنغافورة الشبكات الدولية التي تتاجر بالحيوانات البرية، وهو الثالث من نوعه للإنتربول في السنوات الأخيرة.

وقالت ناطقة باسم الإنتربول إن الشرطة أوقفت 582 مشتبهاً به، ومن المتوقع أن يحصل المزيد من التوقيفات والملاحقات القضائية.

وبين الحيوانات المضبوطة 23 من الرئيسيات و30 أسداً وأكثر من 4300 طائر ونحو 1500 من الزواحف وما يقرب من 10 آلاف سلحفاة.

وأضافت الإنتربول أنها صادرت أيضاً 440 من أنياب الفيلة و545 كيلوغراماً من العاج، ما يشير إلى تجارة مزدهرة غير مشروعة للحياة البرية على الإنترنت.

في إسبانيا، ألقي القبض على 21 شخصاً بفضل تحقيق على الإنترنت وفي إيطاليا قاد تحقيق مماثل الشرطة إلى ضبط 1850 طائراً.

وقد نفذت الإنتربول في السابق حملات مماثلة على نطاق واسع في العامين 2017 و2018 وسجلت مضبوطات بلغت قيمتها ملايين الدولارات.