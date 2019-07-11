ألقى بنفسه في شلالات نياغرا.. ونجا من الموت بأعجوبة!

عُثِر على رجل ألقى بنفسه في شلالات نياغرا حياً، وكان جالساً على صخرة في أسفل النهر مصاباً بجروح طفيفة، وفق الشرطة الكندية.

وقد تلقت شرطة نياغرا بارك اتصالاً الساعة الرابعة فجر الثلاثاء للإبلاغ عن رجل على حافة شلالات هورسشو فالز، التي يبلغ ارتفاعها 57 متراً.

وعندما وصلت الشرطة، كان الرجل يحاول تسلق الحواجز ليلقي بنفسه في الشلال، كما كتبت الشرطة على "تويتر".

وبعد البحث عند سفح الشلالات، عثر على الرجل جالساً على صخرة "مصاباً بجروح طفيفة" ونقل لاحقاً إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق الشرطة.

وهذا الرجل الذي لم تكشف هويته، ألقى بنفسه على الجانب الكندي من شلالات نياغرا على الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن هذا الشخص هو الرابع، الذي ينجو من سقطة مماثلة في هذا الموقع.