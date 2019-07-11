بعد أكثر من 80 عاماً.. "فولكسفاغن" تودع أشهر سياراتها

أنتجت شركة "فولكسفاغن" آخر سيارة بيتل، الأربعاء، لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية، وتمكن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة، لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، جرى الاحتفال بإنتاج الوحدات الأخيرة من السيارة في مصنع "فولكسفاغن" بولاية بويبلا في وسط المكسيك، بعد أكثر من 80 عاماً على طرح هذا الطراز في ألمانيا.

وقال شتيفن رايتشه، الرئيس التنفيذي لفرع "فولكسفاغن" في المكسيك إن مصنع الشركة في بويبلا، الذي ينتج بالفعل سيارات الدفع الرباعي تيغوان، سيبدأ أواخر العام المقبل تصنيع سيارات "طارق" بدلاً من السيارة "بيتل".

وهذه السيارات الأكبر حجماً أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، وهي سوق التصدير الرئيسي لمصنع "فولكسفاغن" في المكسيك.

وقال رايتشه إن آخر سيارة "بيتل" ستباع على موقع "أمازون دوت كوم" في تحرك يرمز إلى تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأضاف: "اليوم هو اليوم الأخير. كم كان الأمر مفعماً بالمشاعر".

والتصميم الحالي هو الإصدار الثالث للسيارة "بيتل" بعد إلغاء تصميمين سابقين ومعاودة إنتاج تصميمات سابقة.

وأنتجت السيارة "بيتل" (الخنفساء) لأول مرة عام 1938 كسيارة رخيصة بأمر من أدولف هتلر، لتشجيع الألمان على حيازة السيارات.