بعد ارتعاشها 3 مرات.. ميركل وجدت "حلاً" للرجفة!

جلست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء الدنماركية خلال عزف السلام الوطني للبلدين في حفل أقيم في برلين، بعد يوم واحد من إصابتها برجفة أثناء وقوفها في حدث مماثل، وهي المرة الثالثة خلال شهر، ويبدو أنها وجدت "حلاً" للمشكلة التي رافقتها 3 مرات.

لم تظهر على ميركل أي علامات تدل على اعتلال صحتها، حيث جلست إلى جانب رئيسة الوزراء الجديدة، مته فريدريكسن، خارج مبنى المستشارية في برلين الخميس.

وأصيبت ميركل أمس برجفة أثناء وقوفها إلى جانب رئيس الوزراء الفنلندي في المكان ذاته. لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أن التأثير النفسي للحادثة الأولى في منتصف يونيو هي المسؤولة عن الحوادث اللاحقة، قائلة إنها "ستضطر إلى التعايش معها لفترة من الوقت" ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق.

ميركل ترجف من جديد.. ما الحكاية؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ولم يقدم مكتب ميركل تفسيراً لنوبات الارتعاش التي تصيبها، ما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب. وليس للمستشارة تاريخ مع أي مرض خطير.

وأصيبت المستشارة بهذه الرجفة في 18 و27 يونيو الماضي، لكن السيدة البالغة من العمر 64 عاماً تعافت بسرعة عندما بدأت تمشي. وقعت الحادثة الأولى في طقس حار، وأعلنت ميركل عقب ذلك أنها بخير بعد شرب ثلاثة أكواب من الماء.