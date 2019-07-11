هذا ما قالته ميركل عن صحتها بعد الارتعاشات الـ3 و"الجلوس"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تعلم أن عليها الاعتناء بصحتها، وسعت لطمأنة الرأي العام اليوم الخميس بعدما أثارت ثلاث نوبات ارتعاش أصابتها في مناسبات عامة تساؤلات بشأن صحتها.

وأضافت ميركل، رداً على سؤال عن صحتها خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمرك: "أولاً عليكم التسليم بأنني مدركة لمسؤوليات منصبي. أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتي".

وتابعت ميركل: "كما أنني كشخص عادي يهمني أن أتمتع بصحة جيدة وأعتني بصحتي".

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في سياق متصل، مزحت بميركل شأن عيد ميلادها الـ65 الذي يحل الأسبوع المقبل، قائلةً إنها تدرك كل عام في عيد ميلادها أنها تتقدم في العمر.

واستخدمت المستشارة الألمانية اليوم مقعدا أثناء تفقد حرس الشرف لدى استقبالها رئيسة وزراء الدنمرك بعد يوم من تعرضها لنوبة ارتجاف.

وعادة ما تقف ميركل وضيفها في حين تعزف الفرقة الموسيقية العسكرية النشيد الوطني قبل أن يسيرا على البساط الأحمر.

وارتجفت ميركل أمس الأربعاء بينما كانت تقف بجانب رئيس الوزراء الفنلندي الزائر أنتي ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

وبعد أول نوبة ارتعاش تصيب ميركل، وكانت أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 18 يونيو/حزيران، قالت إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء.

ولم يقدم مكتب ميركل تفسيرا لنوبات الارتعاش التي تصيبها مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب. وليس للمستشارة التي تبلغ من العمر 64 عاما تاريخ مع أي مرض خطير.

وشوهدت ميركل أيضا وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم 27 يونيو/حزيران.