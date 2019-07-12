37 مصابا على متن طائرة كندية.. ضربها مطب هوائي

أعلنت شركة الطيران الكندية (أير كندا) تحويل مسار إحدى رحلاتها إلى هاواي، الخميس، بعد مطب هوائي شديد نتجت عنه إصابة عدد من الركاب بإصابات طفيفة.

وقالت الشركة إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، كانت تقل 269 راكبا وطاقما من 15 فردا في الرحلة أيه-سي33 من فانكوفر إلى سيدني بأستراليا عندما واجهت "مطبا هوائيا شديدا مفاجئا وغير متوقع بعد قرابة ساعتين من عبورها أجواء هاواي".

وتم تحويل الطائرة إلى هونولولو وهبطت في الساعة 12:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت إيزابيل آرثر المتحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني، الجمعة، إن 37 راكبا نقلوا إلى المستشفيات المحلية، وخرجوا بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

وذكر مصدر مطلع على الأمر أن 9 من المصابين ظلوا تحت الملاحظة الطبية.

ونقل تقرير إعلامي عن راكب أن "الطائرة هوت نحو مئة قدم أو نحو ذلك وقفزنا جميعا حتى سقف الطائرة".