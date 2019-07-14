مسنّ أميركي ينقذ كلبه من أنياب تمساح.. بركله في أنفه

أكد رجل من ولاية فلوريدا الأميركية، يبلغ من العمر 75 عاماً، أنه ركل تمساحاً في أنفه بعد أن هاجم كلبه.

موضوع يهمك حكموا في ولاية أريزونا بالسجن 20 سنة، الجمعة، على معلمة أميركية متزوجة، اسمها Brittany Zamora وعمرها 28 عاما، لاستدراجها... نهاية المعلمة التي أغوت تلميذها الصغير وأوقعته بفخ جنسي الأخيرة

وأوضح بودي أكرمان أن التمساح الذي يبلغ طوله 2.44 متر جاء من بركة بالقرب من منزله في بالم هاربور في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأمسك بالكلب أثناء خروجهما في نزهة صباحية مبكرة.

وأضاف أنه ركل التمساح حتى يتخلى عن الكلب، وهو من فصيلة "المسترد الذهبي". ولم يصب أي من الحيوانين بسوء.

وذكرت صحيفة "تامبا باي تايمز" أن مسؤولي الحياة البرية في فلوريدا حضروا وصادروا التمساح في وقت لاحق من ذلك اليوم.