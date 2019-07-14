نائب من حزب الله يقتحم مركز شرطة.. بسبب طليق ابنته!

أفاد تقرير مسرب للشرطة أن نائباً لبنانياً عن حزب الله وعشرات المسلحين حاولوا اقتحام مركز للشرطة، في أعقاب نزاع عائلي تضمن مطاردة بالسيارات.

وكانت نجلة نواف الموسوي وزوجها السابق داخل مركز الشرطة الأحد جنوب بيروت، عقب مطاردة بالسيارات في الليلة السابقة وتراشق لفظي من الزوج السابق، وقامت هي بتصوير كل ذلك بهاتفها الجوال.

وجاء في التقرير أنه بعد منع المجموعة التابعة للموسوي من دخول مركز الشرطة أطلقت أعيرة نارية فأصابت صهره في معصمه. ونفى الموسوي إطلاق أي أعيرة.

وهيمن النزاع العائلي، الذي يبدو أنه يدور حول حقوق زيارة الأطفال، على وسائل الإعلام المحلية.

وكثيراً ما تصبح نزاعات الطلاق وحضانة الأطفال قضايا علنية في لبنان بسبب تعقيدات قانون الأحوال الشخصية.