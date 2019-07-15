سرقوا وقوداً وسيارة.. أطفال يقطعون ألف كم في أستراليا

اجتاز أربعة أطفال مسافة ألف كيلومتر بسيارة رباعية الدفع مسروقة بالمناطق الريفية النائية في أستراليا، قبل أن تمسك بهم الشرطة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وانطلق صبي في الرابعة عشرة من العمر واثنان آخران في الثالثة عشرة وفتاة في العاشرة من العمر في رحلتهم هذه السبت، بعدما جمعوا المال ووضعوا معدات صيد السمك في سيارة لإحدى عائلاتهم أخذوها من بلدة روكهامبتون الساحلية في ولاية كوينزلاند.

وترك أحد الأولاد رسالة لعائلته أبلغهم فيها عن مخططاته.

وأعلنت شرطة كوينزلاند عن رصد السيارة في وقت مبكر من صباح الأحد في بلدة بانانا، حيث يعتقد أن الأطفال سرقوا وقوداً قبل التوجه جنوباً.

وعثر على المركبة مساء الأحد بالقرب من مدينة غرافتون، في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، على بعد 11 ساعة بالسيارة من روكهامبتون.

كما اضطرت الشرطة إلى محاصرة المركبة بعدما رفض الأطفال الخروج منها.

ولم يتضح أي منهم تولى القيادة، لكن الشرطة ترجح أن يكونوا قد تناوبوا على قيادة السيارة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في عدة جنح منسوبة إلى الأطفال خلال رحلتهم هذه.