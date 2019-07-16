احذروا التقليد.. سيارات فيراري ولامبورغيني بـ48 ألف دولار

فكّكت الشرطة البرازيلية أمس الاثنين شبكة في جنوب البلد كانت تصنع سيارات فارهة مقلّدة من ماركتي "فيراري" و"لامبورغيني" وتبيعها بأسعار أدنى من تلك السائدة في السوق.

وقالت الشرطة المدنية في إتاجاي في ولاية سانتا كاتارينا إن "قطع السيارات المقلّدة من ماركتي فيراري ولامبورغيني كانت تُجمع بناء على الطلبيات وتباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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وكانت كلّ مركبة تباع بسعر يتراوح بين 180 ألفا و250 ألف ريال برازيلي (أي ما بين 48 ألف دولار و66 ألف دولار)، علما أن أسعار السيارات الأصلية تتراوح بين 1.5 مليون و3 ملايين ريال برازيلي (400 ألف و800 ألف دولار أميركي)، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الشرطة.

وسيلاحق أصحاب المصنع بتهمة انتهاك "الملكية الصناعية". وضبطت الشرطة خلال مداهمتها المنشأة عدّة قطع كانت معدّة لصنع سيارات فارهة مقلّدة.

وفتحت شرطة سانتا كاتارينا تحقيقا في هذا الشأن بعد تلقّيها شكاوى من وكلاء الماركتين الإيطاليتين.