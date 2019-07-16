عشاءات "باذخة" تطيح بوزير البيئة الفرنسي

أعلن وزير البيئة الفرنسي، فرنسوا دو روجي، أنه قدم استقالته صباح الثلاثاء بعد اتهامه بالإنفاق المفرط، معتبراً أنه ضحية "حملة إعلامية شعواء".

وكان موقع ميديابارت أورد أن دو روجي أقام مآدب عشاء "باذخة" حين كان رئيساً للجمعية الوطنية بين 2017 و2018.

L’ancien président de l’Assemblée nationale et actuel ministre d’État, @FdeRugy et sa femme ont multiplié, entre 2017 et 2018, aux frais de la République, de somptueuses agapes entre amis dignes de grands dîners d’État. Notre enquête signée @fabricearfi 👉 https://t.co/pIz0WjrDGv pic.twitter.com/xy7NRfS5dG — Mediapart (@Mediapart) July 10, 2019

وقال الوزير في بيان إن "الحملة الإعلامية الشعواء التي تعرضت لها عائلتي يدفعني اليوم إلى اتخاذ خطوة ضرورية (...) لست في موقع يجعلني أؤدي في شكل فاعل وهادئ المهمة التي أوكلني إياها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" إدوار فيليب.

وأضاف "في ضوء ذلك، قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء هذا الصباح"، موضحاً أنه تقدم بشكوى على ميديابارت بتهمة تشويه السمعة.

وكان مقرراً أن يعرض دو روجي، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون حول الطاقة والمناخ، وقد تشاور صباحاً مع إدوار فيليب.

وتابع دو روغي "منذ بداية الأسبوع الفائت، تهاجمني ميديابارت مستندة إلى صور مسروقة وتقديرات وعناصر خارج إطار وظيفتي. إن نية الايذاء والهدم مؤكدة".

وشكر للرئيس ورئيس الوزراء "الثقة التي منحاني إياها" مكرراً "وفاءه" لهما.

ومن بلغراد التي يزورها، أعلن إيمانويل ماكرون مساء الاثنين أنه "طلب من رئيس الوزراء توضيح" هذه القضية لاتخاذ قرارات في ضوء "وقائع".