مجدداً.. ميركل تكسر البروتوكول وتثير التساؤلات

اختارت أنجيلا ميركل الجلوس مجدداً خلال عزف نشيدين وطنيين أثناء زيارة رسمية في برلين الثلاثاء بعد نوبات ارتجاف أصابتها ثلاث مرات خلال مراسم رسمية، ما يطرح تساؤلات عن صحتها.

وجلست المستشارة الألمانية على كرسي أبيض إلى جانب رئيسة وزراء مولدافيا مايا ساندو أثناء عزف النشيدين الوطنيين.

وكانت ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 14 عاماً، لم تحترم البروتوكول الخميس بعد أن جلست أثناء استقبالها رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة ميتي فريديريكسن في باحة مقر المستشارية.

وأصيبت ميركل بثلاث نوبات ارتجاف خلال مراسم رسمية في الأسابيع الأخيرة لكنها سعت إلى الطمأنة إلى أنها في حالة صحية جيدة.

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ويرى 59% من الألمان أن هذه النوبات شأن "خاص" بميركل التي تحتفل غداً بعيد ميلادها الـ65. لكن 34% يعتبرون أنه موضوع عام بحسب دراسة أخيرة لمعهد "سيفاي".

والمستشارة التي تنهي ولايتها الأخيرة في 2021 ستأخذ إجازتها الصيفية في نهاية تموز/يوليو ككل عام.