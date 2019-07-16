"ويمبلدون" تفضح مؤسس أمازون.. بيزوس مع عشيقته مجددا

من جديد ومرة أخرى، ظهر رئيس شركة "أمازون" التنفيذي جيف بيزوس، الاثنين، مع عشيقته المذيعة لورين سانشيز في نهائيات بطولة ويمبلدون للتنس.

قبل ذلك، كان بيزوس قد ظهر مع عشيقته بعد إعلان طلاقه من زوجته السابقة، حيث انتشرت صور لهما حين شوهدا وهما يغادران مطعماً في مدينة نيويورك، بعد أن تناولا البرغر والبيتزا في الليل في مايو/أيار الماضي.

Amazon founder Jeff Bezos is $54 billion poorer after his divorce but he looked like he didn’t have a care in the world as he went PDA-public with his new girlfriend at #Wimbledon. 📸: AP https://t.co/7O6rGsJuuG pic.twitter.com/muKbD5Ce2J — news.com.au (@newscomauHQ) July 15, 2019

وعن سانشيز البالغة من العمر 49 عاما، فهي انفصلت عن زوجها القطب البارز في هوليوود باتريك وايتسل الخريف الماضي ولسانشيز 3 أطفال اثنان منهما من وايتسل وابن لأب آخر.

بداية القصة

كانت بداية عام 2019 فترة عصيبة لجيف بيزوس، أعلن فيها أغنى زوجين في العالم طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير/كانون الأول الماضي، إثر فضيحة طالت بيزوس، بعد نشر صحيفة أميركية صور فاضحة له مع عشيقته لورين سانشيز أثناء زواجه من ماكينزي.

بعد تفجير تفاصيل تلك العلاقة، ترتب على بيزوس إنهاء علاقته مع زوجته.

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وتوصل أخيرا بيزوس مع زوجته لاتفاق تسوية حول طلاقهما، أضحت فيه ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما ظل بيزوس أغنى الأغنياء.

حصلت ماكينزي على حصة في أمازون قيمتها نحو 36 مليار دولار. وتمثل حصتها أربعة في المئة من أسهم شركة أمازون، وفقاً لما جاء في بيان إفصاح الشركة للجهات التنظيمية.

أسهم أمازون جعلت من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما سيظل جيف بيزوس أغنى الأغنياء، وفقاً لمجلة فوربس.