توقيف أميركية عاشت 3 سنوات مع جثّة والدتها

أوقفت أميركية بتهمة "سوء معاملة قاصر"، بعدما أجبرت ابنتها على أن تعيش مع جثة جدتها لمدة 3 سنوات.

وديليسا كرايتون (47 عاماً) في السجن على ذمّة التحقيق منذ العاشر من تموز/يوليو في سيغين (ولاية تكساس)، وفق ما جاء في بيان للشرطة المحلية.

وبحسب المحققين، فقد تعرّضت والدتها، جاكلين كرايتون، التي كانت وقتها في الحادية والسبعين من العمر، لسقطة في غرفتها سنة 2016، وتوفيت بعد أيام.

وعثر المحققون على بقايا من جثتها في الغرفة، وهم بانتظار نتائج الطب الشرعي لتأكيد خلاصاتهم.

وبقيت ديليسا كرايتون، منذ 2016 حتى توقيفها، في ذات المنزل الذي أخفت به جثة والدتها، برفقة ابنتها التي كانت دون الخامسة عشرة من العمر وقت الحادثة. وكانتا تتشاركان غرفة منفصلة عن غرفة الجدة.

وتتهم السلطات، الوالدة بالتسبب في "اضطرابات ذهنية" لابنتها التي وُضعت في عهدة أقارب.