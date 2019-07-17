ملك ماليزيا السابق لملكة جمال موسكو: "طالق بالثلاثة"

بعد زفاف أسطوري أذهل العالم، أفادت أنباء أن ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الذي تخلى عن العرش نهاية العام الماضي، طلّق زوجته الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بلقب "ملكة جمال موسكو" لعام 2015.

وتداول رواد مواقع التواصل في ماليزيا شهادة الطلاق، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول، وأعلن في الوقت ذاته أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية أو ما يعرف في الإسلام طلاق بالثلاثة، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددا، إذ لا بد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تتطلق منه بسبب وجيه وبحجة دامغة، ليكون متاحا عودتها شرعا إلى زوجها الأول.

وأُذهل الماليزيون بالزفاف المفاجئ للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

لكن خبر الطلاق يشير إلى انتهاء العلاقة بين ملكة الجمال والملك السابق، الذي تخلى عن العرش، في يناير الماضي، بعدما طلب إجازة لتلقي العلاج، بينما انتشرت شائعات عن زواجه.

وكانت هذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.