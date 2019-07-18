أميركي مصري قتل طفليه المصابين بالتوحد

وجّهت تهمة القتل، الأربعاء، إلى أميركي مصري تسبب في وفاة ولديه المصابين بالتوحد غرقا، بعدما قاد سيارته وعائلته بداخلها نحو المياه مقابل ميناء سان بيدرو في جنوب لوس أنجلوس عام 2015، وذلك بهدف الحصول على أموال التأمين.

وكان علي المزين (44 عاما) يقود السيارة وإلى جانبه زوجته، رابعة دياب، أما في الجزء الخلفي فكان يجلس ولداه المصابان بالتوحد ويبلغان من العمر 8 و13 عاما.

وعندما غرقت السيارة في المياه، تمكن علي من السباحة إلى الرصيف، فيما أنقذ صيادون زوجته التي لا تستطيع السباحة.

ولم يكن الابن الأكبر للزوجين الذي كان يعاني أيضا شكلا من أشكال التوحد موجودا خلال هذه الحادثة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن مسؤولين أميركيين ومن دول أخرى سيجتمعون الجمعة المقبلة لمناقشة أمن الملاحة... اجتماع في واشنطن لبحث أمن الملاحة بالخليج وتهديدات إيران أميركا

وبعد وفاة الولدين، أخبر المتهم المحققين أنه لا يعلم سبب سقوط السيارة في المياه، وقال إنه ربما ضغط على دواسة البنزين بدلا من الفرامل.

ويُتهم المزين، الذي أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر أيضا، بالتزوير للحصول على تعويضات التأمين.

وحصل الأب الأميركي المصري على أكثر من 260 ألف دولار من شركتي تأمين.

ووفقا للسلطات، حوّل معظم هذا المبلغ إلى مصر، كما صودر مبلغ 80 ألف دولار تقريبا من حساب له في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة الاحتيال في 3 أيلول/سبتمبر. ثم سيُحاكم بتهمة القتل ومحاولة قتل (زوجته) وقد يطلب الادعاء عقوبة الإعدام بحقه.