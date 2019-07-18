طاهٍ أسترالي شهير وبخيل.. التهم مرتبات 515 موظفاً

اعترف طاهٍ أسترالي شهير، الخميس، بأنه كان يدفع أجورا ضعيفة لمئات من موظفي مطعمه وهو ما وفر له 8 ملايين دولار أسترالي (5.62 مليون دولار) على مدار 6 سنوات.

وقال الطاهي جورج كالومباريس، الذي اشتهر في أنحاء العالم بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني (ماسترشيف أستراليا)، إنه سيسوي الأوضاع مع 515 من الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على مرتبات ضعيفة في الفترة من 2011 إلى 2017.

موضوع يهمك حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من عمليات استغلال من بعض الشركات في طرابزون.وقالت السفارة في بيان لها: "نظراً... مجددا..السعودية تحذّر مواطنيها من عمليات استغلال بتركيا السعودية

وأضاف كالومباريس في بيان: "نعتذر لكل أفراد فريقنا الذين تأثروا في الماضي والحاضر. من أولوياتنا ضمان شعور جميع موظفينا بالاحترام وحصولهم على ما يستحقون وعلى الدعم في أدوارهم".

وتكشف أمر انخفاض الأجور بعد تحقيق دام أربع سنوات أجراه مكتب العمل الأسترالي والذي ينظر في شكاوى أماكن العمل. وتقرر تغريم الطاهي الشهير مبلغ 200 ألف دولار أسترالي.