"مكان مقدس".. تليسكوب عملاق يفجر مظاهرات في أميركا

كشف مسؤولون في ولاية هاواي أن الشرطة بدأت في اعتقال المتظاهرين الذين قطعوا طريقاً لمنع إنشاء تليسكوب عملاق على جبل يعتبره بعض سكان هاواي الأصليين مكاناً مقدساً.

في التفاصيل، وصلت الشرطة إلى مونا كيا، الأربعاء، وبدأت في إبعاد نحو 30 مسناً، كانوا على ما يبدو متأهبين للاعتقال.

وقال قائد الاحتجاج، كيلوها بيسكوتا، إن مئات المحتجين اعتزموا إخلاء الطريق للسماح بنقل كبار السن.

فيما كان البعض يستخدم العصي ومشايات للسير.

ونقل آخرون على الكراسي المتحركة لسيارات الشرطة، أما من لم يستطع السير بمفرده فتم اقتياده إلى سيارات الشرطة بأيد مربوطة.

كذلك توقع المدير الإداري لمقاطعة هاواي، ويل أوكابي، أن تبدأ معدات البناء في صعود الجبال في وقت لاحق.