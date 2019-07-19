رجل عنكبوت.. هرب من حريق عبر "تسلق" مبنى من 15 طابقاً

نزل رجل متسلقاً جدران 15 طابقاً على الأقل من مبنى شاهق الارتفاع في ويست فيلادلفيا، هرباً من حريق مساء أمس الخميس.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق بدأ داخل أنبوب للتخلص من القمامة في مبنى سكني في حوالي الساعة 09:30 مساءً، مما أدى إلى إجلاء السكان بعد انتشار الدخان عبر المبنى.

والتقطت طائرات هليكوبتر للتصوير لقطات فيديو للرجل وهو ينزل، متسلقاً الجدران ببراعة قبل أن يهبط بسلام على الأرض.

ولم يعرف ما إذا كان الرجل يعيش في المبنى ولماذا فرَّ بمثل هذه الطريقة المثيرة.

ونقلت شبكة "إن. بي. سي" عن إدارة الإطفاء في فيلادلفيا أن أربعة مدنيين وضابطي شرطة نقلوا إلى المستشفيات. ولم يتم الإبلاغ عن أي قتلى.