ميركل تتجاهل المخاوف بشأن صحتها.. وترد

تجاهلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المخاوف بشأن صحتها، قائلة إن لديها مصلحة شخصية في الحفاظ على صحتها والاستمتاع بحياة بعد السياسة.

وقالت ميركل، الجمعة، إنها تتفهم الأسئلة المتعلقة بصحتها بعد 3 حوادث وقعت مؤخراً وهزت جسدها وهي تقف في المناسبات العامة. إلا أنها لفتت إلى أنها تدرك مسؤوليتها كمستشارة و "يمكنها ممارسة هذه الوظيفة".

وأضافت أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق.

كما أشارت ميركل، التي بلغت الـ65 من عمرها هذا الأسبوع، إلى أنها استبعدت فكرة الحصول على فترة ولاية خامسة لمنصب المستشار.

وتابعت: "لقد قلت إن عام 2021 سيكون نهاية عملي السياسي وآمل أن تكون هناك حياة بعد ذلك - وأود أن أعيشها بصحة جيدة".