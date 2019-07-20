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عثر على رسالة في زجاجة عمرها 50 عاماً.. ورد عليها

المصدر: وودينا (أستراليا) – رويترز
الطفل وهو يحمل الرسالة التي عثر عليها
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عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقا للمراسلة على شاطئ ناء في جنوب أستراليا الاثنين الماضي، بعد نحو 50 عاماً من إلقائها في المحيط الهندي.

ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ تاليا في ولاية جنوب أستراليا بينما كان والده يصطاد. وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها.

الرسالة التي عثر عليها الرسالة التي عثر عليها

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وكاتب الرسالة شخص يدعى بول جيلمور ويرجع تاريخها إلى يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1969، وتكشف أن جيلمور كان يبلغ من العمر وقتئذ 13 عاماً وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على متن السفينة "فيرستار" أثناء رحلتها إلى أستراليا. وطلب جيلمور رداً من أي شخص يعثر على الرسالة.

ورد الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية في اقتفاء أثر صاحبها وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الإذاعة الأسترالية أن التواصل بين الرجلين في تلك المرة تم عبر وسائل أكثر تطوراً.

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