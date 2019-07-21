تصادم طائرتين من شركة واحدة على مدرج مطار أميركي

اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة ساوث ويست إيرلاينز على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأميركية.

وقال مسؤولو شركة الطيران إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء التصادم الذي وقع مساء السبت.

وجاء في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من ميشيل أغنيو، المتحدثة باسم شركة طيران ساوث ويست، أن جناح رحلة ساوث ويست 1555 الجوية المتجهة إلى سانت لويس اصطدم خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.

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وأظهرت صورة قدمها أحد الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى أتلانتا الطقس الممطر، وما يبدو أنه الجزء العلوي من زعنفة مكسورة للطائرة الأخرى.

وقالت شركة الطيران إنه تقرر إخراج الطائرتين من الخدمة للتقييم. وستستمر رحلات ساوث ويست إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.