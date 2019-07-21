شاهد لحظة محاولة قتل ممثل على المسرح.. طعنه أمام الملأ

تعرض ممثل ومنتج صيني يدعى سيمون يام، لمحاولة قتل أمام الملأ وعلى المسرح خلال مشاركته في جولة دعائية جنوب الصين.

ويظهر مقطع فيديو لحظة الاعتداء على الممثل النجم في بلاده من طرف رجل مجهول صعد على المنصة واقترب من يام ليبدأ بطعنه في بطنه بسكين، أمام أعين الحضور.

وتمكن الممثل البالغ 64 عاما من تفادي بعض الطعنات حينما حاول الابتعاد عن المهاجم حتى تدخل الحراس وأفراد من الجمهور، وألقوا القبض على المعتدي.

وقال ليستر مو، مدير أعمال الضحية، إنه أصيب في البطن واليد اليمنى بالهجوم، وخضع لعملية جراحية ناجحة، مضيفا أن حياته لم تعد في خطر، وفق صحيفة "ذي غارديان".

فيما لم تعرف حتى الآن أسباب الاعتداء.