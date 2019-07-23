الشرطة الألمانية لمواطن عراقي: أنت بطل

أشادت شرطة بلدة "فويردا" غرب ألمانيا بتصرف رجل عراقي عمره 31 عاماً، بعد قيامه بإلقاء القبض على مجرم دفع سيدة عمداً أمام قطار متحرك، ووصفت تصرف العراقي بـ"البطولي".

وأشار موقع "فوكس" الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن الرجل العراقي شك في سلوك المتهم بعد أن قام الأخير بالحديث مع أحد أطفال أسرة العراقي، الذي طالبه بالابتعاد عن عائلته.

وأضاف الموقع نقلا عن العراقي، أنه ظل بعد ذلك يراقب المتهم عن بعد، خشية على أسرته، وبعد فترة وجيزة شاهده يندفع فجأة باتجاه سيدة ويدفعها تحت عجلات قطار متحرك لتلقى حتفها.

Die Polizei stuft den Tatverdächtigen als "tickende Zeitbombe" ein https://t.co/LRAhUYekan — FOCUS Online TopNews (@FOCUS_TopNews) July 22, 2019

وبحسب الموقع الألماني، المتهم حاول الاختفاء، إلا أن العراقي باغته وأمسك به حتى تمكنت قوات الأمن من الوصول.

وأشار مصدر في الشرطة إلى أن "المشتبه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه نفذ فعلته بدافع الخبث أو رغبة في القتل"، وأن "لديه سجلا إجراميا سابقا".